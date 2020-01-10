В Крыму зафиксировали рост числа туристов из Украины

В 2019 году в Крым стали чаще приезжать украинцы, сообщает RT со ссылкой на республиканское Министерство курортов и туризма.

Согласно данным прошлого года, 58,3% туристов отдохнули в Ялте, 14,6% — в Симферополе, а 8,5% — в Евпатории. Среди украинцев пользуются популярностью иловые приморские грязи и водолечебницы городов Саки и Большая Алушта.

Также туристы из Украины посетили Судак, Феодосию, Керчь и Сакский район.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Крыма развернули борьбу за украинского туриста.