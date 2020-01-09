Это связано с открытием посадки во Владивостоке и упрощением визового режима.
Чаще всего круизами по Японии интересуются жители крупных городов: Петербурга, Москвы и других. В первую очередь места на лайнерах с выходом из Владивостока приобретают жители Дальнего Востока.
Также увеличилось количество лайнеров в азиатском регионе, а конкуренция привела к адекватным ценам. Круиз с посещением нескольких портов Японии — экономичный вариант путешествия по Японии по сравнению с ценами местных отелей.
Сообщается, что популярность азиатских круизов растет и благодаря тому, что круизные компании проводят различные акции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Япония будет выпускать туристов только за плату.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.