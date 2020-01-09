Мачу-Пикчу могут исключить из списка ЮНЕСКО из-за туристов

Мачу-Пикчу грозит опасность из-за мусора, который оставляют туристы. Ситуация очень важна для туристического будущего древней достопримечательности.

Мачу-Пикчу каждый год посещают около 1,6 млн туристов. Но из-за популярности этого места в этом районе возник кризис отходов.

Туристы часто оставляют после себя мусор, как правило, это пластиковые бутылки. В настоящее время существуют реальная угроза того, что ЮНЕСКО лишит Мачу-Пикчу статуса объекта Всемирного наследия.

Местное сообщество предложило построить мусороперерабатывающий комплекс. Но по закону здесь запрещено крупномасштабное строительство. Муниципальные власти просят туристов не оставлять после себя мусор после посещения Мачу-Пикчу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что легендарный город Мачу-Пикчу могут уничтожить микробы.