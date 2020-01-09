В Северной столице благодаря электронным визам одной из пассажирских автокомпаний удалось увеличить число иностранных туристов на 22%. Это произошло на рейсах в Северную столицу за первые три месяца действия электронных виз по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года.
Самый высокий рост иностранных путешественников за это время отмечается на маршруте между Хельсинки и Санкт-Петербургом — 53%. Каждый четвертый турист на этой линии был иностранным гражданином.
Число туристов на рейсах из Таллина увеличилось на 24%.
Самый высокий рост среди иностранных туристов зафиксировали у граждан Франции — в 3,25 раза.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Санкт-Петербурга закроют крыши города для туристов.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.