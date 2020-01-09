Число иностранных туристов в Петербурге увеличилось на 22%

В Северной столице благодаря электронным визам одной из пассажирских автокомпаний удалось увеличить число иностранных туристов на 22%. Это произошло на рейсах в Северную столицу за первые три месяца действия электронных виз по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года.

Самый высокий рост иностранных путешественников за это время отмечается на маршруте между Хельсинки и Санкт-Петербургом — 53%. Каждый четвертый турист на этой линии был иностранным гражданином.

Число туристов на рейсах из Таллина увеличилось на 24%.

Самый высокий рост среди иностранных туристов зафиксировали у граждан Франции — в 3,25 раза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Санкт-Петербурга закроют крыши города для туристов.