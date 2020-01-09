На Тенерифе девочка гуляла по карнизу пятого этажа

На Канарских островах отдыхающие стали очевидцами того, как пятилетняя девочка через окно вышла на карниз пятого этажа и устроила импровизированный забег. Мать ребенка в это время была в душе.

Инцидент произошел на острове Тенерифе. Девочка, держась за стену, по узкому выступу добегает до балкона, а потом отправляется обратно к окну.

Сотрудникам полиции удалось установить личности родителей девочки: ими оказались граждане Финляндии. Теперь родителей ребенка ждет наказание.