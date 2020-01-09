На Канарских островах отдыхающие стали очевидцами того, как пятилетняя девочка через окно вышла на карниз пятого этажа и устроила импровизированный забег. Мать ребенка в это время была в душе.
Инцидент произошел на острове Тенерифе. Девочка, держась за стену, по узкому выступу добегает до балкона, а потом отправляется обратно к окну.
Сотрудникам полиции удалось установить личности родителей девочки: ими оказались граждане Финляндии. Теперь родителей ребенка ждет наказание.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.