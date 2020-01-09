В Петербурге 7 и 8 января в центре города проходил фестиваль "Рождественская звезда".
Фестиваль за 2 дня посетили более 400 тысяч человек.
Хедлайнером шоу стал файербризер Андрей Дас. Пиротехнические шоу петербуржцам и гостям города продемонстрировали артисты из разных стран.
Программа каждого дня завершалась грандиозным пиротехническим тутти. Это мероприятие считается одним из главных зимних событий города.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.