Фестиваль "Рождественская звезда" в Петербурге посетили 400 000 человек

В Петербурге 7 и 8 января в центре города проходил фестиваль "Рождественская звезда".

Фестиваль за 2 дня посетили более 400 тысяч человек.

Хедлайнером шоу стал файербризер Андрей Дас. Пиротехнические шоу петербуржцам и гостям города продемонстрировали артисты из разных стран.

Программа каждого дня завершалась грандиозным пиротехническим тутти. Это мероприятие считается одним из главных зимних событий города.