Регионы заработали почти 864 млн рублей за счет курортного сбора

Ставропольский, Алтайский и Краснодарский края с момента введения курортного сбора смогли заработать на туристах 864 млн рублей.

Эксперты считают, что курортный сбор препятствует развитию внутреннего и въездного туризма. Также специалисты считают, что нужно сделать так, чтобы курортный сбор платили только иностранные граждане, а россиян от него нужно освободить.

Специалисты отметили, что данный эксперимент не показал фактических результатов, а полученные деньги не помогут в решении проблем инфраструктуры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туроператоры напомнили россиянам о штрафе за неуплату курортного сбора.