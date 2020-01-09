В аэропорту Стамбула в зоне встречи туристов наступил настоящий коллапс

В аэропорту Стамбула в зоне встречи туристов наступил настоящий коллапс. С 1 января 2020 года компания IGA, управляющая аэропортом Стамбула, запретила турфирмам встречать туристов с табличкой с именем туриста или с названием турфирмы.

Кроме того, представители туроператоров теперь обязаны покупать пропуск IGA PASS (4 евро за каждого туриста).

Таблички запрещено использовать даже в отдельном зале для путешественников. В противном случае туроператорам придется заплатить штраф в размере 48 евро.

Данные изменения отразились на финансовой стороне турбизнеса Турции, а также стали причиной хаоса в зоне прилета аэропорта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в стамбульском аэропорту запретили таблички.