Самбурская рассказала о "российском быдле" за границей

Настасья Самбурская высказала свое недовольство поведением россиян на Бали.

"Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку!", - написала актриса в Instagram.

Самбурская призвала российских граждан быть более адекватными. По ее мнению, русские туристы должны осознавать, что некоторые приезжают на отдых, чтобы отдохнуть, а не "тусоваться".