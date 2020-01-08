Настасья Самбурская высказала свое недовольство поведением россиян на Бали.
"Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку!", - написала актриса в Instagram.
Самбурская призвала российских граждан быть более адекватными. По ее мнению, русские туристы должны осознавать, что некоторые приезжают на отдых, чтобы отдохнуть, а не "тусоваться".
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?