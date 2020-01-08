Путешественник из Екатеринбурга добрался до Дубая на самокате

Путешественник из Екатеринбурга Владислав Белозеров смог преодолеть почти 10 тысяч километров и добраться до Дубая на самокате. В уникальное путешествие он отправился в июне 2019 года. За шесть месяцев ему удалось преодолеть Россию, Азербайджан, Грузию, Армению и Иран.

"Испытания у меня случались чуть ли не каждый день. Самые сложные ситуации были с жильем, потому что денег не много. Если ночевать каждый раз в гостинице, то путешествие на полгода у меня растянуть бы не получилось. Ночевал в путешествии по России я в основном в палатке. В городах останавливался через сервис для путешественников "Каучсерфинг", - рассказал Белозеров РИА Новости.