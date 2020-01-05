Таблички для встречи туристов запретили в аэропорту Стамбула

Управляющая компания аэропортом Стамбула запретила встречать гостей у выхода из таможенного контроля. Теперь туристическим операторам и агентствам запрещено держать там таблички с именами туристов. За нарушение запрета грозит штраф в размере 320 турецких лиц (около 48 евро).

Встречать прибывших гостей у зоны таможенного контроля теперь разрешено только близким родственникам. Для представителей турфирм отвели отдельное помещение. За нахождение в нем сотрудник турфирмы должен заплатить четыре евро, а также уплатить НДС за каждого прибывшего туриста.