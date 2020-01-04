Стало известно, в каких странах туристы предпочитают отдыхать зимой

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру провели аналитические исследования и выяснили, в каких городах и странах российские туристы пережидают зиму или в каких странах настолько хорошо, что там стоит провести три недели отпуска.

Первое место занял Таиланд. Также в топ-10 вошли Вьетнам и Индия. Индонезия не вошла в топ, несмотря на то, что некоторые туристы пережидают холодное время года на острове Бали.

Аналитика отметили, что каждый третий путешественник, который летит зимой в эти страны, проводит там три и более недель.

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