Международная страховая компания ВHTP провела исследование, в результате которого стали известный самые безопасные страны для путешествий.
Первое место в списке заняла Австралия, несмотря на лесные пожары.
Вторым безопасным направлением для путешествий является Швеция. В Швецию любят ездить как молодые, так и опытные туристы.
Также к число безопасных туристических направлений вошла Новая Зеландия. Путешественников привлекает ее умеренный климат, хорошая инфраструктура, качественный интернет и хорошие дороги.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стали известны лучшие страны для переезда из России.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.