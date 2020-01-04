Стали известны самые безопасные направления поездок в 2020 году

Международная страховая компания ВHTP провела исследование, в результате которого стали известный самые безопасные страны для путешествий.

Первое место в списке заняла Австралия, несмотря на лесные пожары.

Вторым безопасным направлением для путешествий является Швеция. В Швецию любят ездить как молодые, так и опытные туристы.

Также к число безопасных туристических направлений вошла Новая Зеландия. Путешественников привлекает ее умеренный климат, хорошая инфраструктура, качественный интернет и хорошие дороги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стали известны лучшие страны для переезда из России.