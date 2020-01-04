В Амстердаме ввели новый туристический налог

Данная сумма будет надбавкой к действующему налогу, сумма которого составляет 7% от стоимости жилья. Туристы, выбравшие жилье с помощью сервиса аренды квартир Airbnb, будут платить 10% за каждую ночь в Амстердаме.

Новые меры призваны контролировать поток посетителей

По словам автором инициативы, вместо того, чтобы продвигать данное направление, им приходится заниматься его менеджментом.

В настоящее время Амстердам посещают более 17 млн туристов в год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге введут туристический сбор с иностранцев.