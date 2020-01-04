Данная сумма будет надбавкой к действующему налогу, сумма которого составляет 7% от стоимости жилья. Туристы, выбравшие жилье с помощью сервиса аренды квартир Airbnb, будут платить 10% за каждую ночь в Амстердаме.
По словам автором инициативы, вместо того, чтобы продвигать данное направление, им приходится заниматься его менеджментом.
В настоящее время Амстердам посещают более 17 млн туристов в год.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге введут туристический сбор с иностранцев.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.