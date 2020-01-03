Сотни туристов из России застряли на границе с Белоруссией

Несколько сотен русских путешественников застряли на границе с Белоруссией. На пункте пропуска в направлении Литвы в очереди стоят 260 автомобилей, в направлении Польши — 390.

Пробки образовались из-за того, что многие российские туристы решила поехать в Европу через Белоруссию.

Из 140 тысяч туристов, зарегистрированных на границе за последние 3 дня, 70% — граждане России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москва остановилась из-за пробок 30 декабря.