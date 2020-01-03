Прилавки с сувенирами уберут подальше от достопримечательностей Рима

Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что палатки, в которых продаются футболки, кружки, магниты и сувениры, не сочетаются с окружающей их древней архитектурой. Поэтому принято решение убрать 17 лотков подальше от культурных достопримечательностей.

Новая мера вступила в силу 1 января. Но пока две палатки с сувенирами еще работают у фонтана Треви.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что египетский сувенирный рынок хотят избавить от китайской.