Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что палатки, в которых продаются футболки, кружки, магниты и сувениры, не сочетаются с окружающей их древней архитектурой. Поэтому принято решение убрать 17 лотков подальше от культурных достопримечательностей.
Новая мера вступила в силу 1 января. Но пока две палатки с сувенирами еще работают у фонтана Треви.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что египетский сувенирный рынок хотят избавить от китайской.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.