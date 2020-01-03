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Источник Правда.Ру

Прилавки с сувенирами уберут подальше от достопримечательностей Рима

Путешествия » Туризм

Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что палатки, в которых продаются футболки, кружки, магниты и сувениры, не сочетаются с окружающей их древней архитектурой. Поэтому принято решение убрать 17 лотков подальше от культурных достопримечательностей.

Новая мера вступила в силу 1 января.  Но пока две палатки с сувенирами еще работают у фонтана Треви.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что египетский сувенирный рынок хотят избавить от китайской.

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