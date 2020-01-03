В рейтинге лучших стран для переезда из России Черногория заняла третье место. Основная мотивация для приобретения недвижимости здесь — получение вида на жительство или инвестиционного гражданства.
По данным 2019 года россияне чаще всего приобретают недвижимость на Кипре, который занял первое место в рейтинге. Второе место заняла Греция.
Также для эмиграции россияне выбирают Великобританию, Германию и Австрию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что все больше россиян хотят переехать жить и работать в Крым.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.