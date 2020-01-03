В Таиланде турист стал жертвой новогоднего фейерверка

Фейерверк взорвался прямо у него перед лицом.

Сотрудники полиции Паттайи, прибывшая на место трагедии, увидели толпу людей перед пивным баром. На земле лежал иностранный турист с сильными травмами лица.

Трагедия произошла в 00:30

По словам сотрудницы бара, которая стала свидетелем взрыва, мужчина с друзьями отмечали Новый год в баре. Он два раза пытался взорвать фейерверк перед баром, но ничего не получалось. С третьей попытки фейерверк взорвался, убив туриста на глазах его невесты и прохожих.

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