Фейерверк взорвался прямо у него перед лицом.
Сотрудники полиции Паттайи, прибывшая на место трагедии, увидели толпу людей перед пивным баром. На земле лежал иностранный турист с сильными травмами лица.
По словам сотрудницы бара, которая стала свидетелем взрыва, мужчина с друзьями отмечали Новый год в баре. Он два раза пытался взорвать фейерверк перед баром, но ничего не получалось. С третьей попытки фейерверк взорвался, убив туриста на глазах его невесты и прохожих.
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