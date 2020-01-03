После восстановления туристического потока в Египет снова ожил рынок сувенирной продукции.
Однако качество этих сувениров очень низкое.
Египетский сувенирный рынок сегодня буквально заполонила дешевая некачественная китайская продукция: древнеегипетские боги, статуэтки "фараонов" и наспех отпечатанные папирусы.
Министерство туризма Египта решило, что будет привлекать на рынок египетских производителей, а также проводить специальные профессиональные тренинги.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для русских туристов в Египте построили новый город.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.