В Стерлитамаке состоялось открытие клуба семейного туризма

В конце прошлого года в Стерлитамаке состоялось открытие клуба экстремального и семейного туризма "Белый медведь".

На пикник под открытым небом были приглашены все желающие, но туда смогли попасть только туристы, имеющие опыт участие в квестах. Гостям был назван не адрес, а географические координаты поляны, где тех, кто нашел, ждали горячий самовар и плов, приготовленный на костре.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Челябинской области будут развивать сельский туризм.