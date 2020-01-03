МИД РФ предупредил туристов о протестах в Индии

МИД РФ предупредил российских туристов о том, что 3 января в Индии, в крупных городах страны планируется проведение массовых протестов. В некоторых городах могут быть беспорядки.

Сообщается, что в Нью-Дели, Калькутте, Бангалоре и других городах страны будут проходить протесты, направленные против новой редакции закона об индийском гражданстве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что протесты в Индии пройдут в новогоднюю ночь при свечах.