Эксперты: каждый пятый турист хочет посетить Саудовскую Аравию

Британские аналитики провели исследование, в результате которого выяснилось, что каждый пятый путешественник хочет посетить Саудовскую Аравию.

22% опрошенных хотели бы увидеть древний город Джидда , а треть путешественников из Китай в возрасте до 35 лет хотели бы увидеть достопримечательности города Аль-Ула.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Саудовской Аравии снимут запрет на путешествия для женщин.