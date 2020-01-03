Британские аналитики провели исследование, в результате которого выяснилось, что каждый пятый путешественник хочет посетить Саудовскую Аравию.
22% опрошенных хотели бы увидеть древний город Джидда , а треть путешественников из Китай в возрасте до 35 лет хотели бы увидеть достопримечательности города Аль-Ула.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Саудовской Аравии снимут запрет на путешествия для женщин.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.