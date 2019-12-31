В Колумбии появилась новая достопримечательность: парк площадью 6 га

В Колумбии в городе Медельин на месте взорванной 8-этажной виллы, которая когда-то принадлежала наркобарону Пабло Эскобару, разбили парк площадью 6 га. Стоит отметить, что раньше туристы специально приезжали в этот город, чтобы посмотреть дом известного преступника.

Личность Эскобара по-настоящему демоническая: он не останавливался ни перед чем, чтобы заработать миллиарды. Всех, кто не шел на его ультиматум — "серебро или свинец", что означало — "деньги или пуля", он убивал. Эскобара и его помощники убили более 5000 человек.

Следует отметить, что Эскобар активно занимался благотворительностью и жертвовал крупные средства на открытие больниц и школ, строительство храмов.