Шведская турфирма Stromma провели опрос, в котором приняли участие 2011 путешественников из других регионов страны. В результате выяснилось, гости были в восторге от Стокгольма, но местные жители произвели на них негативное впечатление.
Людям понравились рестораны, магазины и достопримечательности Стокгольма. Особенно яркое впечатление производят такие места, как Старый город, музей "Васа" и острова Стокгольмского архипелага.
Но вот местные жители показались гостям необщительными и хитрыми.
По мнению гендиректора фирмы, которая провела опрос, Петера Хенриксона, данная черта — особенность характера многих жителей Стокгольма, так как здесь люди чаще сталкиваются со стрессами, чем в маленьких городах.
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