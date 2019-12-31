Опрос: туристам понравился Стокгольм, но не его жители

Шведская турфирма Stromma провели опрос, в котором приняли участие 2011 путешественников из других регионов страны. В результате выяснилось, гости были в восторге от Стокгольма, но местные жители произвели на них негативное впечатление.

Людям понравились рестораны, магазины и достопримечательности Стокгольма. Особенно яркое впечатление производят такие места, как Старый город, музей "Васа" и острова Стокгольмского архипелага.

Но вот местные жители показались гостям необщительными и хитрыми.

По мнению гендиректора фирмы, которая провела опрос, Петера Хенриксона, данная черта — особенность характера многих жителей Стокгольма, так как здесь люди чаще сталкиваются со стрессами, чем в маленьких городах.