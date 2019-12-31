В новогодние праздники в Сочи будет работать оперативный штаб

В период праздников оперативные и экстренные службы будут работать круглосуточно.

Сообщается, что на Новый год курорт примет 600 тысяч туристов.

Для оперативной работы подготовили высокопроходимую спецтехнику.

В Красной Поляне служба эвакуации автомобилей будет работать в круглосуточном режиме. Усилена работа ДПС.

Так как на курорте "Роза Хутор" не хватает снега, введено временные изменения в подядок продажи ски-пассов.

С 30 декабря и до изменения погоды пропуски будут продавать в отелях курорта. Их смогут приобрести только гости отеля. Ски-пассы, купленные заранее, будут не действительны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что до Красной Поляны теперь доступен бесплатный трансфер.