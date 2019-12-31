За 11 месяцев 2019 года Турцию посетили 6,9 млн туристов из России

В общей сложности в Турцию за 11 месяцев 2019 года иностранными туристами было совершено 42 910 408 турпоездок. Первое место по количеству туристов, посетивших Турцию, занимает Россия - 6,887 млн.

Планируется, что турпоток из России с учетом новогодних праздников превысить 7 млн поездок.

В целом за 2019 год турпоток из РФ вырос на 17,42% по сравнению с прошлым годом.

Доля россиян в общем туристическом потоке в Турцию достигла максимальных значений. Если в прошлом году она составляла - 15,63%, то в 2019 году за период с января по ноябрь - 16,05%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туризму в России Турция не помеха.