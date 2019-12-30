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Источник Правда.Ру

Протесты в Гонконге способствовали развитию туризма в Таиланде

Путешествия » Туризм

В Таиланде активно развивается туризм. Так, по данным правительства Таиланда, в 2019 году королевство посетило 38 260 000 туристов, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Рост турпотока власти объясняют протестами в Гонконге. В этом году резко увеличилось количество туристов из Китая. Китайцы обеспокоены протестами в Гонконге, которые длятся уже более полугода. Туристы из Китая предпочитают спокойные пляжи Таиланда вместо опасных торговых центров Гонконга.

Управление по туризму Таиланда планирует увеличить число туристов из Китая. Так, на перелеты из Китая будут действовать акции, также планируют отменить визовый сбор по прибытии в страну.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2019 году Иерусалим стал самым привлекательным городом для туристов.

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