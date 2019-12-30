В 2019 году Иерусалим стал самым привлекательным городом для туристов

Иерусалим по-прежнему занимает первое место по привлекательности для туристов.

За 2019 года Израиль посетило более более 4,55 миллионов туристов, что на 11% больше, чем в прошлом году. Россия находится на третьем месте, уступая США и Франции. В прошлом году доходы составили около 23 миллиардов шекелей ($6,65 млрд), что на 55% больше, чем в прошлом году. Этот рекордный показатель - результат продолжающейся революции в маркетинге Израиля по всему миру. Кроме того, в Израиле развиваются инфраструктура, авиасообщение.

В этом году Израиль посетило 370 700 российских туристов, что на 5% больше, чем в прошлом году.

В Израиле считают, что данный показатель связан с тем, что Израиль активно развивает полетную программу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Петербурга уедут на Новый год в Финляндию и страны Балтии.