30 декабря в Маврикии закрыли единственный международный аэропорт.
Это связано с тем, что синоптики прогнозируют приближение тропического циклона "Кальвиния".
С 12:10 (11:10 мск) аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы.
По данным синоптиков, порывы ветра достигают 120 километров в час.
Местным жителям советуют не покидать свои дома.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в аэропорту Шереметьево планируется открытие нового терминала.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.