На Маврикий приостановили полеты из-за приближающегося урагана

30 декабря в Маврикии закрыли единственный международный аэропорт.

Это связано с тем, что синоптики прогнозируют приближение тропического циклона "Кальвиния".

С 12:10 (11:10 мск) аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы.

По данным синоптиков, порывы ветра достигают 120 километров в час.

Местным жителям советуют не покидать свои дома.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в аэропорту Шереметьево планируется открытие нового терминала.