Новогодние праздники в Москве заинтересовали туристов из Германии

В Москве номерной фонд на период новогодних праздников загружен почти на 95%.

Сообщается, что большую часть гостей составляют туристы из Германии, Китая, Италии и Франции.

Из стран ближнего зарубежья большинство — это гости из Белоруссии.

Известно, что фестиваль "Путешествие в Рождество" стал одной из главных точек притяжения туристов из российских регионов.

Стоит отметить, что среднегодовая загрузка московских гостиниц составила 77%, что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стало известно, куда поедут петербуржцы на новогодние каникулы.