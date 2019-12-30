В Москве номерной фонд на период новогодних праздников загружен почти на 95%.
Сообщается, что большую часть гостей составляют туристы из Германии, Китая, Италии и Франции.
Из стран ближнего зарубежья большинство — это гости из Белоруссии.
Известно, что фестиваль "Путешествие в Рождество" стал одной из главных точек притяжения туристов из российских регионов.
Стоит отметить, что среднегодовая загрузка московских гостиниц составила 77%, что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стало известно, куда поедут петербуржцы на новогодние каникулы.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.