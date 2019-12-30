В Петербурге один из старейших туроператоров города "Северная Венеция" приостановил работу.
На сайте туроператора опубликована информация о том, по какому адресу и телефону обращаться по неисполненным договорам.
Согласно данным единого федерального реестра туроператоров, объем финансовых гарантий "Северной Венеции" составляет 500 тысяч рублей. Договор страхования действует до 4 марта 2020 года.
Напомним, что туроператор "Северная Венеция" начал работать в 1996 году. Компания занималась организацией автобусных туров по России.
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