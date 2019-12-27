В аэропорту Шереметьево планируется открытие нового терминала

C 17 января в аэропорту Шереметьево откроется новый пассажирский терминал С1.

В терминале будет паркинг. Также ведутся работы по строительству еще одного пассажирского терминала с пропускной способностью 10 миллионов пассажиров в год. Открытие этого терминала планируется в следующем году.

В этом году в аэропорту была открыта третья взлетно-посадочная полоса. Так как она находится рядом с населенными пунктами, то количество рейсов в ночное время суток сократили в целях безопасности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стюардесса дала несколько полезных советов путешественникам.