C 17 января в аэропорту Шереметьево откроется новый пассажирский терминал С1.
В терминале будет паркинг. Также ведутся работы по строительству еще одного пассажирского терминала с пропускной способностью 10 миллионов пассажиров в год. Открытие этого терминала планируется в следующем году.
В этом году в аэропорту была открыта третья взлетно-посадочная полоса. Так как она находится рядом с населенными пунктами, то количество рейсов в ночное время суток сократили в целях безопасности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стюардесса дала несколько полезных советов путешественникам.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.