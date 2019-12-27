В США турист скончался в заповеднике из-за падения секвойи

В Калифорнии пеший турист из Миннесоты умер после того, как его придавило упавшей секвойей в национальном заповеднике "Мьюирский лес".

Трагедия произошла в канун Рождества. Сообщается, что вечером 24 декабря в службу спасения поступил звонок о том, что в заповеднике упало дерево и придавило мужчину, который шел по размеченному маршруту.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники службы быстрого реагирования, 28-летний мужчина уже был мертв.

С мужчиной по тропе шли еще два человека: женщина была ранена, второй турист не пострадал.

В регионе, где произошел инцидент, в течение двух недель наблюдались неблагоприятные погодные условия.