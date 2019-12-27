Отель отказался заселять десятки российских туристов без переплаты

В Доминикане сотрудники отеля не пустили переночевать несколько десятков туристов из России без переплаты.

Сообщается, что около 80 клиентов туроператоров Coral Travel и Sunmar приехали заселяться в гостиницу Barcelo, расположенную на побережье Баваро. У россиян путевки были уже оплачены, но сотрудники отеля опять потребовали с них плату за жилье.

Несколько туристов согласились повторно внести плату, чтобы переночевать в отеле и дождаться представителя туроператора, который должен был приехать на следующий день. В Coral Travel пояснили, что задержка оплаты возникла по вине банка-корреспондента.

Как сообщает пресс-служба туроператора, сейчас данный вопрос уже решили. С каждым туристом будет решаться вопрос о компенсации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Стамбуле задержали мошенников, вымогавших деньги у туристов.