Стюардесса крупной авиакомпании рассказала, как туристы могут улучшить качество своего отпуска.
Так, чтобы время в полете прошло незаметно, стюардесса Лорен Гилфойл советует скачать фильмы или сериалы. Также стоит заранее узнать, какие развлечения предлагает авиакомпания, рейсом которой летит пассажир. Также нужно не забыть взять с собой пауэрбанк, чтобы зарядить смартфон.
Если планируется долгий перелет, перед посадкой в самолет можно сделать физические упражнения, так как это улучшит кровообращение и предотвратит отекание конечностей.
В аэропорт лучше приехать за несколько часов до вылета, чтобы пройти регистрацию и не опоздать на самолет. Отдыхая в большой компании, нужно иногда оставаться в одиночестве.
Одежда и обувь для перелета должны быть удобными. Стюардесса рекомендует спать во время полета в наушниках с шумоподавлением.
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