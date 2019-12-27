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Стюардесса дала несколько полезных советов путешественникам

Путешествия » Туризм

Стюардесса крупной авиакомпании рассказала, как туристы могут улучшить качество своего отпуска.

Так, чтобы время в полете прошло незаметно, стюардесса Лорен Гилфойл советует скачать фильмы или сериалы. Также стоит заранее узнать, какие развлечения предлагает авиакомпания, рейсом которой летит пассажир. Также нужно не забыть взять с собой пауэрбанк, чтобы зарядить смартфон.

Если планируется долгий перелет, перед посадкой в самолет можно сделать физические упражнения, так как это улучшит кровообращение и предотвратит отекание конечностей.

В аэропорт лучше приехать за несколько часов до вылета, чтобы пройти регистрацию и не опоздать на самолет. Отдыхая в большой компании, нужно иногда оставаться в одиночестве.

Одежда и обувь для перелета должны быть удобными. Стюардесса рекомендует спать во время полета в наушниках с шумоподавлением.

Темы самолеты стюардесса авиаперелет
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