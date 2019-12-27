Петербуржцы не против того, чтобы встретить Новый год и Рождество в других странах. Больший интерес вызывают Финляндия и Прибалтика.
Количество купленных туристами билетов на автобусы с 28 декабря по 8 января из Петербурга в города Финляндии увеличилось на 26%. Число путешественников, которые хотят новогодние праздники встретить в Эстонии, стало больше на 20%.
Стоит отметить, что жители Петербурга не спешат посетить Латвию: спрос в эту страну увеличился незначительно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стало известно, куда поедут петербуржцы на новогодние каникулы.
Прежде чем начать стрельбу на Большой Лубянке, Евгений Манюров обсуждал изучение английского языка, сообщают СМИ.