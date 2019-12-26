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Источник Правда.Ру

В Италии ждут роста числа туристов на Рождественские каникулы

Путешествия » Туризм

Affari Italiani, на основании данных исследований, сообщает, что в период между Рождеством (25 декабря) и Новым годом число туристов, посетивших Италию, увеличится на 4,6% по сравнению с прошлым годом.

В общей сложности число туристов, которые посетят Италию на новогодние каникулы, составит до 6,5 млн человек.

Большая часть туристов - это американцы, французы и россияне, они составляют 30% от общего туристического потока в Италию.

 Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские туристы стали выбирать бюджетные новогодние туры.

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