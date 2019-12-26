Affari Italiani, на основании данных исследований, сообщает, что в период между Рождеством (25 декабря) и Новым годом число туристов, посетивших Италию, увеличится на 4,6% по сравнению с прошлым годом.
В общей сложности число туристов, которые посетят Италию на новогодние каникулы, составит до 6,5 млн человек.
Большая часть туристов - это американцы, французы и россияне, они составляют 30% от общего туристического потока в Италию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские туристы стали выбирать бюджетные новогодние туры.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.