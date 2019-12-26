В Стамбуле задержали мошенников, вымогавших деньги у туристов

В Стамбуле сотрудники полиции вычислили банду мошенников, которая "зарабатывала" на том, что предъявляла туристам счета на огромные суммы. Операции по задержанию преступников проводились в ночных клубах популярного у туристов района Бейоглу.

В общей сложности сотрудники полиции задержали 30 человек, четверо из них — владельцы ночного клуба. Мошенничество заключалось в том, что туристам "подсовывали" заведомо высокие счета, например, вместо счета в 100 турецких лир выставляли счет на сумму 1'500 турецких лир.

В "работе" были задействованы рекламные "зазывалы" на площади Истикляль, и женщины, которые "сопровождали" туристов в ночном клубе.

По словам сотрудников полиции, работа по "обезвреживанию" подобных мест еще далеко не закончена. В Стамбуле специально для туристов создали приложение, с помощью которого они смогут в любой момент сообщить о проблеме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что хабаровская турфирма обманула туристов на миллионы рублей.