К концу недели в Анталии наступит "зима"

В Анталии — на главном турецком курорте — стоит теплая осенняя погода: днем около +15°C, а ночью до +10°C.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Турции и соседних курортах наступит настоящая зима: ожидаются дожди, днем температура понизится до +10°C, а ночью до +6°C. Температура моря ниже +20°C. Но, несмотря на такую температуру, всегда находятся туристы, готовые искупаться.

Что касается прогнозов погоды на сам Новый год, то погода в Анталии улучшится. Днем ожидается до +14°C, а ночью до +7-8°C. Синоптики обещают солнечные деньки.

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