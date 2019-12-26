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Источник Правда.Ру

Гостям Красной Поляны предоставят бесплатные автобусы

Путешествия » Туризм

В Красной Поляне появилась новая услуга, цель которой заключается в том, чтобы разгрузить дороги от машин. Туристы могут оставлять автомобили на бесплатных перехватывающих парковках.

До горнолыжного курорта теперь можно бесплатно доехать на автобусах или "Ласточках".

На поезд не нужно покупать билет пассажирам электропоезда и жителям поселка. Также поездка будет бесплатной для всех гостей, которые при посадке в автобус покупают прогулочный билет "Панорама Красной Поляны" или дневной ски-пасс для катания на лыжах или сноуборде.

Стоит напомнить, что для гостей, у которых есть действующий единый ski-pass между нижними станциями канатных дорог трех курортов, будет курсировать бесплатный автобус ski-bus.

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