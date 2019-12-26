30 декабря будет самым загруженным днем в московских аэропортах

По данным Aviasales, самым загруженным днем в аэропортах Москвы будет понедельник 30 декабря.

Аналитики туристического поисковика изучили бронирования авиабилетов с вылетом в период с 28 по 31 декабря. В результате выяснилось, что на 30 декабря приходится около трети всех проданных билетов.

Специалисты учитывали перелеты по 400 маршрутам, куда россияне полетят на новогодние каникулы.

Принимая во внимание повышенный спрос на авиаперелеты перед новогодними праздниками, туристам нужно быть готовыми к тому, что на дорогах будут пробки, а в терминалах — очереди.

В аэропорт лучше приезжать заранее, за 3 часа до вылета. Также специалисты советуют не пользоваться машинами, а остановить свой выбор на аэроэкспрессе, который точно прибывает вовремя. Чтобы быстрее получить посадочный талон, стоит воспользоваться онлайн-регистрацией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стало известно, куда поедут петербуржцы на новогодние каникулы.