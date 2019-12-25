За 9 месяцев 2019 года Португалию посетили 39 тысяч российских туристов

Российские туристы все чаще покупают туры в Португалию, сообщает АТОР.

Как отмечают туроператоры, в летний сезон спрос на туры в Португалию увеличился на 10%. Подчеркивается, что туристы стали чаще выбирать не пляжный отдых, а экскурсионные программы по Лиссабону и другим городам.

Так, за 9 месяцев этого года Португалию посетили 39 000 русских туристов, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Популярность данного направления связана также с тем, что визу в Португалию в Москве можно получить за пять дней, в других городах виза оформляется чуть больше.

Португалия богата достопримечательностями, в том числе внесенными в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стоит отметить, что в Португалии приемлемые по сравнению с соседними странами цены.

Единственный минус данного направления - это дорогой перелет, особенно в пик сезона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что русские туристы в Португалии умирают от жажды.