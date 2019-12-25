Российские туристы все чаще покупают туры в Португалию, сообщает АТОР.
Как отмечают туроператоры, в летний сезон спрос на туры в Португалию увеличился на 10%. Подчеркивается, что туристы стали чаще выбирать не пляжный отдых, а экскурсионные программы по Лиссабону и другим городам.
Так, за 9 месяцев этого года Португалию посетили 39 000 русских туристов, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Популярность данного направления связана также с тем, что визу в Португалию в Москве можно получить за пять дней, в других городах виза оформляется чуть больше.
Португалия богата достопримечательностями, в том числе внесенными в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Стоит отметить, что в Португалии приемлемые по сравнению с соседними странами цены.
Единственный минус данного направления - это дорогой перелет, особенно в пик сезона.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что русские туристы в Португалии умирают от жажды.
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