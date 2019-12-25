С 1 июня 2020 года после 17-летнего перерыва возобновится прямое авиасообщение из Москвы в Осаку.
В настоящее время регулярное авиасообщение есть только между Москвой и Токио, и туроператоры вынуждены "кольцевать" экскурсионные маршруты.
Участники рынка считают, что благодаря появлению нового прямого рейса можно будет расширить ассортимент предложений на данном направлении.
Российские туристы часто интересуются культурными, познавательными, гастрономическими бизнес-турами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стало известно, куда петербужцы поедут на новогодние каникулы.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.