MSC организует новые круизы из Стамбула по Восточному Средиземноморью

Компания MSC с апреля 2021 года планирует запустить круизы из Стамбула по Восточному Средиземноморью на лайнере MSC Fantasia. Продолжительность круизов — 10 дней.

Туристы посетят греческие порты Пирей (Афины), Катаколон и Корфу, итальянские города Бари и Триест, Кушадасы в Турции, а откуда смогут отправиться в древний Эфес.

Стамбул уже много лет входит в топ городов, посещаемых российскими туристами. Посетителей привлекает его богатая история, особенности архитектуры и национальные традиции.

Кроме того, Стамбул — это прекрасная возможность совместить пляжный отдых с круизами и экскурсиями.