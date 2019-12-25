В 2020 году в Дагестане откроется первый брендированный отель

В 2020 году в Каспийске планируется открытие первой брендированной гостиницы Azimut. Объект будет взят в управление у региональных властей.

Как сообщает "Коммерсант", инвестиции в реконструкцию существующей гостиницы на Пограничной улице составят около 400 миллионов рублей. Договор на управление объектом подписан с местными властями на 20 лет. В отеле будет 130 номеров разных категорий.

Сообщается, что в отеле будет создана деловая и курортная инфраструктура с пляжем, бассейном, спа-центром и конференц-залом. Стоимость номера в сутки составит около 3000 рублей.

Дагестан — перспективный регион, переживающий определенный бум. Здесь растет деловая активность и приграничное сотрудничество с Азербайджаном. В Дагестане часто бывают представители власти и туристы.

Дагестан находится на одном из последних мест в РФ по уровню доходов населения. Доля населения с доходами выше 100 тысяч рублей в месяц составляет здесь менее 1%.

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