В Челябинской области будут развивать сельский туризм

2020 год объявлен Всемирным годом сельского туризма. В Челябинской области уже разработана программа развития данного направления.

Так, центром притяжения туристов стал Чесменский район: здесь разработаны и уже действуют этногастрономические маршруты, также планируется создание новых площадок.

Сообщается, что первые туристы смогут отправиться в сельские туры уже в первые дни 2020 года. В Чесменском районе будут организованы познавательные туры для детей и взрослых.

В казачьем доме созданы площадки по зимним ремеслам, где туристы смогут научить ткать полотно, а также выпекать хлеб в печи.

Село Редутово также является центром притяжения сельских туристов. Здесь гости получат возможность посмотреть зимний обряд заготовки мяса "Гусиная помощь" и продегустировать национальные блюда. Кроме того, гости могут научиться доить корову, а также заняться вязанием пуховых платков и росписью посуды.

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