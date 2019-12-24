Туристам Петербурга напомнили правила при пересечении границ

В новогодние праздники ожидается большое количество туристов, которые захотят пересечь границу. Для них сотрудники таможни опубликовали свод правил.

Сотрудники таможни напоминают, что без уплаты таможенных платежей можно ввозить на территорию ЕАЭС товары на сумму не более 500 евро общим весом 25 кг. В случае увеличения данного лимита нужно оплатить пошлину.

В случае ввоза неделимых товаров, вес которых превышает 35 кг, таможенные пошлины, налоги взимаются в зависимости от общей стоимости и общего веса товара.

Бес уплаты пошлины можно ввозить не более 3 литров алкоголя. Если лимит превышен, то взимается пошлина в размере 10 евро за литр выше нормы. Алкоголь, объем которого превышает 5 литров, перевозить запрещено.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стало известно, куда поедут петербужцы на новогодние каникулы.