Вьетнам продлил безвизовый режим для туристов из России на три года

Вьетнам продлил положение, согласно которому российские туристы из других стран, смогут посещать страну без виз на срок до 15 дней еще в течение трех лет.

Известно, что за текущий год Вьетнам посетили 585 600 человек из России.

Вьетнам пользуется большой популярностью у туристов из таких стран, как Китай, Южная Корея и Япония.

В настоящее время безвизовый режим действует для туристов из 24 стран. Индонезия предоставляет право безвизового въезда туристам из 169 стран, Малайзия — 155, Таиланд — 61.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Малайзии разработали меры для привлечения туристов.