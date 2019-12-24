Вьетнам продлил положение, согласно которому российские туристы из других стран, смогут посещать страну без виз на срок до 15 дней еще в течение трех лет.
Известно, что за текущий год Вьетнам посетили 585 600 человек из России.
Вьетнам пользуется большой популярностью у туристов из таких стран, как Китай, Южная Корея и Япония.
В настоящее время безвизовый режим действует для туристов из 24 стран. Индонезия предоставляет право безвизового въезда туристам из 169 стран, Малайзия — 155, Таиланд — 61.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Малайзии разработали меры для привлечения туристов.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.