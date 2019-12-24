Власти Малайзии разработали меры для привлечения туристов

Власти Малайзии разработали ряд мер, направленных на то, чтобы привлечь в страну больше туристов. Они сделали ставку на альтернативные впечатления.

Чтобы привлечь внимание туристов к аутентичности страны (в частности, к местной кухне), разработаны гастрономические маршруты Куала-Лумпура.

Еще одно нововведение заключается в введении безлимитного проездного, благодаря чему туристы смогут пользоваться общественным транспортом интегрированной системы Rapid KL.

Регина Сафина, руководитель направления Малайзия туроператора ANEX Tour, утверждает, что российские туристы ездят в Малайзию, чтобы отдохнуть на пляжных курортах, поэтому принятые властями Малайзии меры не отразятся на турпотоке из России.

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