В 2020 году рекордно подешевеют авиабилеты

Один из сервисов планирования путешествий подсчитал стоимость авиабилетов в следующем году. Оказалось, что стоимость многих направлений для путешествий упадет. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Почти вдвое (42%) подешевеют авиабилеты до Аргентины. Стоимость авиабилетов до Исландии и ЮАР подешевеют на 38%. По сравнению с 2019 годом, в 2020 году цена на авиабилеты до Мексики упадет на 36%.

Также уменьшатся цены на авиабилеты до Мальты (35%), Люксембурга, Венгрии и Доминиканы (32%), а также Японии, Чехии, Монголии и Марокко.